Favara, domenica 4 maggio il Pellegrinaggio della Pace

Domenica 4 maggio 2025, la seconda domenica dopo Pasqua, Favara ospiterà l’undicesima edizione del “Pellegrinaggio della Pace”, un evento socio-religioso che è diventato una tradizione, ideato da Adriano Varisano e parte integrante del calendario annuale del Consiglio Pastorale Cittadino. Questo pellegrinaggio è nato con l’intento di diffondere un messaggio di Pace, promuovendo al contempo valori come il bene, la solidarietà e l’altruismo. I partecipanti si raduneranno alle 7:30 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, da dove inizierà il cammino che, come ogni anno, si concluderà sulla Montagna della Pace. Alle 9:30, Don Marco Damanti celebrerà la Santa Messa. «Il Pellegrinaggio della Pace – racconta Adriano Varisano – è ormai una tradizione per Favara e i suoi abitanti. Ogni anno vediamo crescere il numero dei partecipanti, il che dimostra che il messaggio che portiamo camminando insieme è sentito e condiviso. La prima edizione si è svolta il 13 settembre 2014, e da allora l’evento è diventato un appuntamento fisso nel calendario pastorale della città.» «È un’iniziativa – conclude Varisano – che, grazie alla partecipazione attiva dei cittadini, mira a costruire armonia e rispetto, partendo proprio dalla nostra comunità.» Per rimanere aggiornati e avere ulteriori informazioni, è possibile visitare il gruppo Facebook dedicato all’iniziativa: Montagna della Pace – Favara.