Favara. Domenica 6 luglio alle ore 21, Concerto inaugurale orchestra giovanile “Demetra” presso la sala del Teatro Comunale

Un protocollo d’intesa nato con lo scopo di coinvolgere tutti i giovani musicisti che trovano nell’istituzione Scuola, un luogo di studio, approccio allo strumento musicale in un percorso di formazione artistica e culturale.

Questa la mission dell’Accademia Musicale Free Melody che da anni si muove con agilità e consapevolezza nel mondo della musica nell’ ambito di una costante attività progettuale rivolta al settore formativo in ambito didattico, artistico-musicale, orchestrale e corale.

E proprio in questi giorni l’Accademia Musicale Free Melody, eccellenza artistica del territorio di Agrigento, si arricchisce di un altro importantissimo tassello.

Dopo la creazione del Coro di Voci Bianche Diade, della città di Favara, molto attivo e presente ormai da due anni nei concerti eseguiti con l’Orchestra Filarmonica Demetra e il Coro Polifonico Free Melody, diretti dal Maestro Antonio Cusumano, domenica 6 luglio p.v. alle ore 21.00 presso la Sala Teatro Comunale di Favara verrà presentata l’Orchestra Giovanile Demetra diretta anche questa dal Maestro Cusumano.

L’Orchestra Giovanile Demetra ,attualmente composta per lo più da ragazzi frequentanti il liceo musicale Empedocle di Agrigento, nonché ex allievi dell’ Istituto Vitaliano Brancati di Favara e allievi attualmente frequentanti il codesto istituto, rappresenta un progetto di continuità e di formazione artistica culturale promosso dall’Accademia Musicale Free Melody in collaborazione coi docenti di strumento musicale del territorio di Favara, Agrigento, Siculiana e Licata.

Questa nuova progettualità nasce con lo scopo e l’obiettivo di creare un centro di formazione artistico musicale, indirizzato ai ragazzi frequentanti gli Istituti comprensivi di Primo e Secondo Grado ad indirizzo musicale appartenenti a tutto il Territorio della Provincia di Agrigento.

In questa serata speciale, esordio dell’orchestra, sono stati coinvolti alcuni alunni di violino,frequentanti l’Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati, diretto dalla Prof.ssa

Carmelina Broccia e curati dai professori Brigantino Federico e Baglieri Elisa, grazie alla creazione di un protocollo di intesa tra l’Istituto Brancati e l’Associazione Free Melody. Dal prossimo anno, la suddetta progettualità verrà estesa a tutto il territorio del Comune di Favara, in quanto tutti gli Istituti di primo e secondo grado sono già in protocollo di intesa con l’Accademia Musicale Free Melody, con l’augurio di poterlo estendere ulteriormente a tutto il territorio della Provincia di Agrigento.

Dunque appuntamento domenica 6 luglio alle ore 21 presso la Sala Teatro Comunale di Favara per assistere al concerto inaugurale dell’orchestra giovanile Demetra.