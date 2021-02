Favara. Domenica inaugurazione della sede Croce Rossa Italiana.

A quasi tre mesi di distanza dall’annuncio, la nuova sede della Croce Rossa italiana di Favara è pronta e verrà inaugurata il prossimo 28 febbraio.

L’annuncio era stato fatto con esattezza il 3 dicembre 2020 dall’attuale assessore comunale Adriano Varisano.. Accordi raggiunti grazie al valido contributo della sindaca di Favara Anna Alba, Enzo Vita presidente provinciale Cri e all’insistenza dell’assessore Adriiano Varisano. L’associazione avrà l’obiettivo di supportare e soccorrere coloro che ne hanno la necessità, sia sul territorio che nei comuni limitrofi.

In questi giorni i Volontari stanno ultimando la tinteggiatura delle pareti interne dando gli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione che sarà ufficialmente domenica 28 febbraio alle ore 16:30 nello stabile del Centro Sociale in piazza Giarritella a Favara con la benedizione dell’arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro. Saranno presente il presidente provinciale della Croce Rossa Italiana Enzo Vita, il sindaco Anna Alba e l’assessore Adriano Varisano.

Il 28 febbraio, inoltre, -grazie sempre alla caparbietà dell’assessore Adniano Varisano- in concomitanza con l’inaugurazione, sarà inaugurata la sede dell’”U.F.F.” “Unione Forze Favaresi” una coesione sociale per far fronte alle situazioni di emarginazione ed isolamento a cui alcuni soggetti fragili, come (anziani, disabili, persone senza fissa dimora, tossicodipendenti e alcool dipendenti, agli invalidi civili) sono inevitabilmente più esposti. Il tutto sarà svolto in pieno rispetto delle normative anti Covid.