Favara. Dopo quasi un anno di stop, oggi riparte il mercato settimanale (Video)

Tutto come annunciato e senza intoppi dell’ultimo momento, il mercato settimanale di Favara è ufficialmente ripartito, ripartito nel segno dei cittadini accorsi in tanti per riabbracciare quell’appuntamento fisso del venerdì, che tanto mancava da prima dell’inizio della pandemia da COVID-19. Una lunga saga terminata con il lieto fine senza non pochi ostacoli, in primis lo spostamento da piazza Lando Conti a via Gaspare Ambrosini attuale nuova sede del mercato settimanale chiesto dagli ambulanti rappresentanti di categoria e non poco contestato dal Comune di Favara. Dopo tanti incontri e fumate nere si torna al lavoro, questo l’aspetto sicuramente più importante. Soddisfazione anche nelle parole della sindaca Anna Alba che ha ribadito più volte l’uso delle mascherine.