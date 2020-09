Favara. Dopo tre anni, riapre il plesso “A. Manzoni” di via Udine. Oggi primo giorno di scuola per i bambini del quartiere Sant’Angelo

Dopo tre anni si torna a far lezioni al plesso “A. Manzoni” di via Udine. Questa mattina, infatti, si sono riaperte le porte della scuola chiusa dal luglio di tre anni fa a seguito del distacco di alcuni calcinacci da un soffitto del bagno. Esprime soddisfazione la preside dell’istituto comprensivo “V. Brancati”, di cui il plesso “Manzoni” fa parte, Carmelina Broccia, riappropriandosi di una sede storica e punto di riferimento del quartiere Sant’Angelo. I lavori di ristrutturazione sono terminati solo da pochi giorni dopo una snervante attesa causata dapprima dalla mancanza di risorse economiche e poi perché si accertò che l’intervento era da estendere a tutti i soffitti. In ultimo è intervenuta l’emergenza sanitaria che ha costretto la ditta a sospendere i lavori in attesa che arrivassero gli infissi, ordinati ma bloccati dal coronavirus.

“In questi giorni – dice la preside – abbiamo lavorato per traslocare gli arredi dai locali dell’ex Boccone del Povero, dove negli ultimi tre anni siamo stati ospitati, e per posizionare tutti i dispositivi necessari per consentire un sereno rientro in classe dei bambini assicurandone il distanziamento. Questa mattina tutto è andato per il verso giusto assecondati dalla collaborazione dei genitori tutti ordinati e rigorosamente muniti di mascherine”.

“In questi anni non siamo rimasti con le mani in mano – tiene a precisare il sindaco Anna Alba – non essendo mancato il nostro impegno per restituire la scuola agli alunni. Problemi di natura finanziaria hanno allungato i tempi ma, trovati i fondi, oltre a mettere in sicurezza tutti i soffitti del plesso, siamo stati in grado anche di realizzare la copertura eliminando i problemi scaturenti dalle infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo”.