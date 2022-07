Favara, due furgone e un auto a fuoco in via Dello Sport

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alla mezzanotte, in via Dello Sport a Favara sono bruciati alcuni mezzi di trasporto, creando attimi di panico tra gli abitanti della zona. Due furgoni e una auto hanno preso fuoco, seminando la paura tra i condomini. L’intervento dei Vigili del fuoco, però, non hanno risolto la situazione e le fiamme hanno avvolto completamente i mezzi, una Lancia Musa e un furgone Ford Transit in disuso e un furgone Fiat Iveico. Sul posto i carabinieri della locale Tenenza si stanno occupando dell’attività investigativa.