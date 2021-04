FAVARA. DUE GIORNATE PER RICORDARE LA FESTA DELLA LIBERAZIONE

Due intense giornate di iniziative a Favara per ricordare il 76° anniversario del 25 Aprile, Festa della Liberazione.

I due momenti sono curati dal Comune di Favara, dal Centro Studi e Ricerca Calogero Marrone e dall’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani di Italia.

Venerdì, 23 sulla pagina Facebook di Favaraweb, con inizio alle 9:30 è possibile vedere ed ascoltare gli alunni e gli studenti di tutti e sette gli Isttituti scolastici di Favara e l’Ipia Fermi di Aragona.

Domenica, 25, alle 10:30, sempre in streaming sulla pagina F. B. di Favaraweb, saranno depositate, in Piazza Cavour ,due corone di fiori, una nel monumento e l’altra sulla stele dedicata ai partigiani favaresi.

Interverranno la sindaca, Anna Alba, i presidenti dell’Istituto Marrone e dell’Anpi,

rispettivamente, Rosario Manganella e Carmelo Castronovo, mentre per Libera Arci, porterà il suo saluto Vincenzo Cassaro.