Favara, due volontari puliscono la villa San Pio; “L’abbiamo fatto con il cuore”

Martedì 5 maggio 2020, Salvatore Di Caro e Gaetano Sanfilippo dell’associazione Amici di Padre Pio hanno messo gratuitamente a disposizione il loro tempo per ripulire la Villa San Pio. Muniti di guanti e sacchetti hanno raccolto il grosso della sporcizia accumulata nel corso degli ultimi mesi. Sono stati raccolti all’incirca 6/7 sacchi di spazzatura, tra cui bottiglie di vetro e plastica, carta, cartone e scatole da pizza, lattine e tanto altro ancora.

“Siamo due volontari e l’abbiamo fatto con il cuore – dicono i due volontari – magari per i piccoli che vogliono giocare, adesso è tutto pulito. Questa iniziativa non vuole essere una critica verso chi si occupa delle pulizie della villa, però se non ci pensiamo noi non ci pensa nessuno.”