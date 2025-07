Favara e Gaza unite da un gemellaggio nel segno della pace

Commovente cerimonia al Castello Chiaramontano

Si è svolta oggi, lunedì 15 luglio, all’interno del Castello Chiaramontano di Favara, la cerimonia di gemellaggio tra il Comune di Favara e la città di Gaza, la più popolosa della Palestina. Un gesto simbolico, ma dal forte valore politico e umano, per dire basta al massacro in corso nella Striscia di Gaza. Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il delegato del sindaco di Gaza Amal Khayal, la presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, il vicesindaco Emanuele Schembri, gli assessori Carmen Lo Presti, Vincenzo Cassaro e Laura Mossuto, il comandante della locale Tenenza dei Carabinieri Paolino Scibetta, una rappresentanza della città di Sciacca con i Verdi di Sinistra e numerosi cittadini. Il sindaco Palumbo, nel suo intervento, ha condannato con fermezza i bombardamenti che da mesi colpiscono la Palestina, sottolineando le migliaia di vittime civili causate da una spietata offensiva militare. Momento di forte impatto emotivo è stato l’intervento di Amal Khayal, che con voce commossa ha raccontato la storia della nonna, la cui casa fu colpita dai bombardamenti ottant’anni fa. Una tragedia che oggi si ripete per la sua famiglia nella Striscia di Gaza. Il racconto ha profondamente toccato la platea presente. Durante la cerimonia è stato proiettato anche un videomessaggio del sindaco di Gaza, Yahya R. Sarraj, che ha espresso gratitudine al Comune di Favara per l’iniziativa, definendola un segno concreto di vicinanza e speranza. Il gemellaggio era già stato approvato dalla municipalità di Gaza. L’Amministrazione di Favara e il Consiglio comunale auspicano che questo gesto possa essere seguito da altri comuni, enti e istituzioni. Un piccolo segno, in un momento buio, per non restare in silenzio.