Favara e Saarlouis unite da un nuovo gemellaggio

Favara e Saarlouis, in Germania, da ieri sono ufficialmente città gemellate. La firma dell’accordo segna l’inizio di un legame che va oltre la forma e apre un ponte tra due comunità legate da una lunga storia di emigrazione. A Saarlouis vivono tanti favaresi che, grazie a questo passo, potranno sentirsi ancora più vicini alle proprie radici. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Antonio Palumbo, l’assessore Angelo Airò Farulla, i consiglieri comunali Miriam Indelicato, Rino Castronovo, Salvatore Fanara e Paolo Dalli Cardillo, il dirigente comunale Giacomo Sorce e Giuseppe Arnone dell’associazione “Italiani nel Mondo”. Con loro anche i rappresentanti del Comitato San Giuseppe, Gerlando Stuto, Tonino Milazzo e Calogero Cusumano. Il sindaco Palumbo ha ringraziato l’amministrazione di Saarlouis e i cittadini per l’accoglienza ricevuta, ricordando che Favara è pronta a ricambiare. “L’invito è già aperto, conoscere la città, la sua storia e la sua complessità, ma anche la sua bellezza. Un passo che rafforza i rapporti umani e culturali tra le due comunità, guardando al futuro con più collaborazione e vicinanza.”



