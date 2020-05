Favara. E’ ufficialmente iniziata la XII Edizione della Festa della Legalità. Distanti, ma uniti in streaming, ed è un successo!

La Festa della Legalità a Favara è una manifestazione attesa e partecipata. Nata da un’ idea del dott. Getano Scorsone, uomo magnifico ed altruista, capace di dialogare con tutte le associazioni presenti sul territorio, ha visto posare la prima pietra nel 2009. Sembrava rimanere un unicuum nel panorama delle manifestazioni, ma di Legalità a 360 gradi non se ne parla mai abbastanza. E quindi, anno dopo anno, il popolo favarese l’ha vista crescere. Piantare le proprie radici all’interno delle scuole, di ogni ordine e grado, interagire con le istituzioni, le forze dell’ordine, la chiesa. Depositare una corona ai piedi del monumento dei caduti per non dimenticare il passato ed il sangue versato per vivere noi la Libertà e la Democrazia. Eleggere una Istituzione Madrina. Vivere il cerimoniale del passaggio dello Stendardo della Legalità. La scopertura della maxi tela realizzata dagli artisti dell’Accademia Arte Cultura e Legalità diretta dal maestro Vincenzo Patti. Il tutto sullo sfondo di Piazza Cavour la quale- nella giornata conclusiva- è piena di colori, musica, condivisione, partecipazione, fratellanza, unione. In questi 12 anni, le amministrazioni sono cambiate, ma la Festa della Legalità è rimasta ricordo indelebile in ogni sindaco- amministratore in generale- che l’ha vissuta. Quest’anno è la sua Dodicesima edizione. La pandemia in corso non ha permesso di poterci abbracciare, stringere le mani, stare vicini l’uno all’altro. Ma La Festa della Legalità non si è rassegnata al Covid 19. Ed allora si è riversata sull’etere, sul web…diventando social! La collaborazione tra Gaetano Scorsone ed Angelo Airò Farulla. perfetto regista della piattaforma streaming, ha dato una nuova energia. Da lì, il consenso e la grande volontà delle associazioni di esserci e dare il proprio contributo. Si è creato un palinsesto di trasmissioni streaming eccezionale. Dal 4 al 9 maggio a Favara si parla di Legalità. Tanti gli argomenti affrontati con illustri relatori. E tanti ancora ne verranno affrontati, nel momento di redazione di tale articolo, che ci traghetteranno alla ricca giornata di sabato 9 maggio, giornata conclusiva di questa insolita Settimana della Legalità. Presento la Festa della Legalità da tanti anni ormai..l’emozione è parte integrante dell’evento. Tuttavia, la XII Edizione targata 2020 avrà un ricordo a parte. Ne ho visto e sentita l’umanità. Tutta la sua piena fragilità determinata dalla caducità dell’esistenza stessa. Ma, al tempo stesso, la sua Resilienza! E credo che, tra le parole chiavi per descrivere la Festa della Legalità 2020, il termine resilienza ne sia la sintesi perfetta! Grazie a tutti voi. Poterla vivere e raccontare è un privilegio!