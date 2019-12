Favara. Effettuata la consegna delle chiave della palestra Falcone e Borsellino (VIDEO)

Con la consegna ufficiale delle chiavi, l’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino” è in possesso della palestra di via Olanda. È stato effettuato venerdì 20 dicembre 2019 presso la stanza del dirigente scolastico una conferenza stampa per la consegna delle chiave della palestra Falcone Borsellino di via Olanda a Favara. Presente la sindaca Anna Alba, il dirigente scolastico Antonietta Morreale, gli assessori Maria Giudice, Miriam Mignemi, Nicola Miceli e Caramazza Gianluca, il dirigente dell’UTC ing. Alberto Avenia e alcuni consiglieri comunali. Presente anche l’Ex assessore alla Pubblica Istruzione Rosaria Chianetta che ha lavorato molto per fare arrivare finanziamenti per l’edilizia scolastica con la precedente amministrazione.