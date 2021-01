Favara. Emanato un avviso pubblico per la co-progettazione con enti privati per il bando “Fermenti in Comune”

Il Comune di Favara ha emanato un avviso pubblico per la sottoscrizione di un partenariato per la co-progettazione relativa al bando “Fermenti in Comune”.

Gli enti privati che possono inviare la propria candidatura sono:

– Associazioni

– Enti pubblici

– Enti privati anche con partner pubblici

– Enti del Terzo Settore

– Imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica

– Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della vigente normativa, siano qualificati come Enti del Terzo Settore.

Uno dei requisiti fondamentali è che il direttivo del soggetto partner deve essere composto per maggioranza da giovani tra i 18-35 anni.

Lo scopo strategico di tale azione consiste nel supportare, tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, degli interventi locali specifici realizzati dai Comuni in partenariato con associazioni Giovanili e altri soggetti locali per l’attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori.

Al tal fine sono state individuate e promosse le seguenti cinque Aree (ognuna con in seno una specifica “Sfida sociale da soddisfare”):

1. Uguaglianza per tutti i generi

2. Inclusione e partecipazione

3. Formazione e cultura

4. Spazi, ambiente e territorio

5. Autonomia, welfare, benessere e salute

La disponibilità potrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 26.01.2021: direttamente a mano presso l’ufficio protocollo, oppure, tramite pec, al seguente indirizzo: comune.favara@pec.it

Link avviso: https://albo.apkappa.it/favara/tmp/5iec8762k6j7o2lu331dhj3ug4_MES00000000672021_352678_avviso%20pubblico%20per%20manifestazione%20interesse-%20fermenti%20in%20comune.pdf