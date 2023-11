Favara. Emergenza caditoie: la Commissione Speciale denuncia la situazione critica in via Agrigento

Questa mattina la Commissione Speciale di Studio in Materia di Sicurezza ha effettuato un sopralluogo in Via Agrigento per verificare lo stato delle caditoie. La Presidente Miriam Indelicato e i Consiglieri Marianna Zambito, Gaspare Castronovo, Salvatore Fanara, Salvatore Montaperto, Marco Bacchi e Antonio Vullo componenti della Commissione hanno constatato come in prima mattinata sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza di una delle caditoie che era ceduta nelle scorse settimane, ma hanno purtroppo riscontrato che la pezza è peggiore del buco e non si è approfittato dei lavori per effettuare la necessaria pulizia. Tutte le caditoie della Via Agrigento appaiono sporche e considerando l’avvicinarsi della stagione delle piogge la Commissione chiede che si intervenga urgentemente poiché al momento appare inevitabile come la zona senza la pulizia preventiva si allagherà al primo acquazzone. La Presidente della Commissione Miriam Indelicato lamenta la totale mancanza di programmazione e strategia per interventi essenziali e necessari volti ad evitare disagi per i concittadini: – “ Tutti sappiamo quanti disagi si accumulano ogni volta che si verificano piogge abbondanti ma l’amministrazione si fa cieca e interviene sul cedimento della caditoia tralasciando tutto il resto, se non si procede alla pulizia preventiva come si può arginare l’allagamento? Siamo già in ritardo, a metà novembre i lavori di pulizia dovevano già essere ultimati invece non sono neppure iniziati.”