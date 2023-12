Favara. Emergenza idrica. L’intervento del direttivo comunale della Democrazia Cristiana: “L’acqua è un bene essenziale”

Continua a tenere animati gli animi della politica locale, la questione idrica gestita dalla ditta AICA. A seguito delle recenti dichiarazioni del consigliere comunale Ignazio Sorce, lamentando i disservizi ma l’arrivo puntuale delle bollette sempre più costose, a dare il proprio contribuito in merito anche il Direttivo Comunale della Democrazia Cristina. Di seguito la nota stampa.

“Alla luce di quanto emerso dal comunicato stampa del consigliere comunale Ignazio Sorce, nonché nostro collega democristiano, il Direttivo Comunale della Democrazia Cristiana rappresentato dal Segretario Giuseppe Nobile, dal Vicesegretario Raffaella Vinciguerra, dal Presidente Cristina Gargano, dal Vicepresidente Giuseppe Bellavia, dal Segretario Amministrativo Marianna Zambito e dal Segretario Organizzativo Linda Bosco, sostiene quanto enunciato in merito alla criticità e al disagio “emergenza acqua” dopo settimane di disservizio da parte della ditta AICA la quale fornisce sempre meno acqua e chiede bollette più esose.

L’acqua è un bene essenziale, fondamentale per l’esistenza e la sopravvivenza dell’uomo.

Chiediamo un immediato incontro con i vertici dell’azienda AICA e con il Sindaco Antonio Palumbo per disquisire sulle eventuali possibilità e sulle strategie di intervento in modo da poter ritornare alla regolarità della turnazione della distribuzione e, semmai le nostre richieste non dovessero trovare riscontro, facendo fede sul consenso dei consiglieri comunali ci troveremo costretti a chiedere un’adunanza straordinaria in consiglio comunale per offrirci diritto di parola in merito ad una questione importante e delicata che risulta essere di interesse pubblico”.