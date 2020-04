Tempi duri per commercianti e artigiani che non siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti. L’ufficio Tributi del Comune, infatti, sta procedendo ad acquisire dalla Camera di Commercio di Agrigento la banca dati di tutti coloro i quali esercitano attività commerciali e artigianali nel territorio di Favara. Ciò consentirà di incrociare i dati per capire se esistono sacche di evasione che potrebbero determinare l’emissione degli avvisi di infedele denuncia tari per gli anni 2016 e 2017.