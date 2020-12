Favara. Ex assessore nella giunta Airò, si è spento prematuramente Angelo Sorce

Favara piange la scomparsa di Angelo Sorce, insegnante di materie umanistiche in pensione che tra il 2002 e il 2007 è stato assessore comunale con deleghe alla pubblica istruzione e cultura. Le sue condizioni di salute si sono progressivamente aggravate a partire dallo scorso giugno, per problemi non legati al coronavirus, fino a spegnersi questa mattina. Di fede socialista, aveva militato nel Psi senza mai, però, assumere responsabilità amministrative fino a quando non è stato chiamato in giunta dal sindaco Lorenzo Airò, ricoprendo la carica con grande equilibrio, dedizione e competenza riuscendo anche ad aprire presso il Castello Chiaramonte un corso di laurea grazie ad accordi presi con l’allora Polo Universitario di Agrigento. Negli ultimi anni aveva fatto parte della famiglia dell’Università della Terza Età “Empedocle” contribuendo a farla crescere attraverso una serie di iniziative culturali. “L’Unitré resta orfana del cofondatore e dirigente, apprezzato per la sua preparazione, diligenza e disponibilità” dicono il presidente Diego Caramazza e il coordinatore Giuseppe Veneziano.

Un ricordo arriva anche da Giuseppe Piscopo, che è stato vice sindaco nel periodo in cui Angelo Sorce ha svolto il mandato assessoriale. “Abbiamo vissuto assieme – scrive – momenti amministrativi di successo non abbattendoci di fronte alle mille emergenze di una città che aveva nel cuore”. I suoi funerali si svolgeranno domani pomeriggio presso la chiesa San Vito.