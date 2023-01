Favara. Farm Cultural Park, i bambini della scuola di architettura SOU ricevono il primo incarico in qualità di progettisti

I bambini della scuola di architettura SOU (ideata da Andrea Bartoli e Florinda Saieva) all’interno della Farm Cultural Park diretta dall’Architetto Lillo Giglia e da Ionee Waterhouse, ricevono il primo incarico in qualità di progettisti, per la realizzazione degli spazi esterni del nuovo asilo nido-scuola dell’infanzia paritaria “L’isola che c’è”, sito in viale E. Berlinguer.



L’idea è partita dalla direttrice della nuova struttura, Valentina Cammilleri, la quale, dopo un’attenta analisi insieme al consiglio di amministrazione della cooperativa, ha pensato di affidare alla creatività dei bambini la progettazione di spazi dedicati alla loro crescita. I Direttori della SOU, Lillo Giglia e Ionee Waterhouse hanno subito preso a cuore l’iniziativa, fissando già le prime date degli incontri, così i piccoli architetti inizieranno a svolgere i primi rilievi direttamente nella nuova struttura e a creare progetti con la loro fantasia.



Il laboratorio sarà diretto dal Professore Giuseppe Guerrera dell’Università degli Studi di Palermo assieme ai tutor della Sou.