Favara. Fede e tradizione a Favara: tutto pronto per la festa di San Giuseppe

A Favara è tutto pronto per la Solennità di San Giuseppe, un evento che unisce fede, tradizione e comunità. Organizzata dall’Associazione Culturale San Giuseppe, in collaborazione con il Comune di Favara, le scuole del territorio e la Pro Loco Castello, la manifestazione quest’anno presenta una grande novità: per la prima volta, saranno gli studenti a realizzare la Tavola di San Giuseppe, simbolo di accoglienza e condivisione. Durante la conferenza stampa è stata illustrata la preparazione degli eventi che animeranno questi due giorni di celebrazioni. Il programma prenderà il via martedì 18 marzo nella Chiesa del Rosario, dove alle 17:30 si terrà l’evento “Giovani di ieri e di oggi”, un viaggio tra musica, parole e tradizioni popolari. A seguire, alle 19:00, verrà celebrata la Santa Messa e, alle 20:00, il corteo accompagnerà San Giuseppe verso la Chiesa Madre. Mercoledì 19 marzo, giornata dedicata al Santo, le celebrazioni inizieranno alle 9:00 con la Santa Messa in Chiesa Madre, alla presenza degli studenti degli istituti comprensivi. Subito dopo, in Piazza Cavour, gli alunni allestiranno la Tavola Votiva, un gesto di devozione che sarà ripetuto alle 12:00 dagli studenti delle scuole superiori, dopo la celebrazione delle 11:00. Nel pomeriggio, alle 18:30, la comunità si riunirà per la Solenne Celebrazione Eucaristica, con una speciale benedizione dedicata a tutti i papà. In serata, alle 20:00, si terrà il sorteggio della tela artistica donata all’Associazione San Giuseppe. Subito dopo, l’ultimo atto della festa: il corteo accompagnerà San Giuseppe alla Chiesa del Rosario, dove avverrà la benedizione della Tavola Votiva e della tradizionale Minestra di San Giuseppe, preparata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero G. Ambrosini e offerta alla comunità.