Favara. Festeggiamenti in onore di San Pio di Pietrelcina, dal 30 settembre al 2 ottobre

Come da tradizione consolidata ormai da otto anni si celebra in Favara la Festa in onore di San Pio. Devoti con i gruppi di preghiera si raduneranno presso la Parrocchia Beata Maria Vergine dell’Itria, in piazza Itria, per commemorare il grande Santo con un ricco programma di eventi in occasione della sua Festa Liturgica.

Ecco il programma.

Si inizia venerdì 30 settembre alle ore 9:00 con il festoso suono dei tamburini dell’associazione culturale San Giuseppe di Porto Empedocle per le vie della città; Alle ore 20:30 spettacolo con Francesco Nobile che si esibirà con una serie di spettacoli equestri per intrattenimento del pubblico presso Ristorante Gardenia;

Sabato 1 ottobre alle ore 18:30, la Santa Messa;

Domenica 2 ottobre alle ore 8:00 l’arborata, un breve sparo di petardi monobotto eseguito alle prime luci dell’alba; Alle ore 9:00, ingresso banda musicale per le vie della città;

L’evento centrale del programma dedicato a San Pio interesserà il pomeriggio del 2 ottobre alle ore 18:00, con la Santa Messa solenne nella Parrocchia BMV dell’Itria in cui si ricorda la sua morte, presieduta da Don Calogero Lo Bello; subito dopo, processione per le vie della città con la banda “Città di Favara”: Piazza Itria, via Ugo Foscolo, via S. Angelo, via Mulino, via Crispi, via Beneficenza Mendola e Collina Belvedere San Francesco. I festeggiamenti si concluderanno davanti il Convento Sant’Antonio con un grandioso spettacolo pirotecnico.