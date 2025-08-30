Favara. Festeggiamenti San Giuseppe: tributo a Michael Jackson nel giorno del suo 67esimo compleanno

Ieri sera, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe, piazza Cavour ha ospitato un concerto tributo dedicato a Michael Jackson. L’evento non ha registrato il sold out, ma ha comunque regalato emozioni e una buona partecipazione, soprattutto perché proprio ieri il Re del Pop avrebbe compiuto 67 anni. Nel finale, Rino Puleo, performer e ballerino, ha voluto ricordare il 29 agosto 1958, data di nascita di Michael Jackson, artista che ha segnato la musica mondiale negli anni ’80 e ’90, invitando il pubblico a illuminare la piazza con i led dei cellulari.



La serata, interamente ispirata agli anni ’80/90 grazie ai Jackson Friends, ha proposto spettacolari coreografie e i brani più celebri dell’artista, da Billie Jean a Thriller, passando per Beat It e molti altri successi che hanno fatto ballare e cantare intere generazioni. Un appuntamento che ha unito musica, ricordi e omaggi a una delle icone mondiali della musica pop. Il programma dei festeggiamenti prosegue questa sera con un attesissimo concerto, sul palco salirà Orietta Berti, pronta a coinvolgere il pubblico con la sua inconfondibile voce e con brani che hanno segnato la storia della musica italiana.