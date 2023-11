Favara. Fondi in pericolo: Il consiglio comunale al centro di una tempesta politica

Nel buio del recente Consiglio Comunale, un’atmosfera di dissenso politico ha oscurato la scena cittadina. La seduta, iniziata con undici consiglieri presenti, si è rapidamente dissolta ieri sera a causa della mancanza di un numero sufficiente, sciogliendosi in meno di tre minuti. Il sindaco Palumbo ha deciso di portare alla luce questo episodio tenebroso attraverso un video diffuso nella stessa serata, esprimendo gravi preoccupazioni per la minaccia che incombe su fondi cruciali, ammontanti a tre milioni di euro. Tali risorse erano destinate all’ammodernamento informatico del Comune e alla creazione di un Centro di Coordinamento Raccolta per la differenziata cittadina, ma ora si trovano in pericolo. Nel suo intervento, il sindaco denuncia un evidente allontanamento dall’essenza stessa della politica, sottolineando come ciò vada in netto contrasto con gli interessi dei cittadini che hanno eletto i propri rappresentanti. Riportiamo di seguito integralmente il post del sindaco che getta luce su questa delicata situazione.