Favara. Fondi perequativi per attività commerciali colpite dal COVID

Fondi perequativi per le attività commerciali colpite dal Covid, dalla Regione ok al trasferimento di un milione di euro al Comune di Favara.

A renderlo noto è l’assessore al Bilancio Pierre Vaccaro.

“Quando ci siamo insediati, a novembre del 2021 – spiega – abbiamo scoperto che la precedente amministrazione non aveva predisposto gli atti necessari per sbloccare il fondo per l’anno 2020 e l’iter era sostanzialmente fermo. Ci siamo quindi attivati – continua Vaccaro -, abbiamo completato le procedure necessarie e portato l’atto in Consiglio comunale. L’aula ha responsabilmente approvato il tutto permettendo adesso alla Regione di predisporre il trasferimento delle somme, che è però subordinato all’attuale esercizio provvisorio. Siamo già al lavoro – conclude Vaccaro – per predisporre il regolamento per l’utilizzo delle somme riguardanti il 2021 ed evitare che, come in passato, questi importi possano giacere inutilizzati per troppo tempo”.