Favara. Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Forza Azzurri, ONDA, Cambiare Passo e NOIper sostengono la candidatura a sindaco dell’on.Peppe Infurna

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata in redazione dai partiti politici e movimenti a sostegno del candidato a sindaco l’on. Peppe Infurna.

“Oggi si sono riuniti i seguenti partiti e movimenti politici: Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Forza Azzurri, ONDA, Cambiare Passo e NOIper, abbiamo analizzato con attenzione la situazione politico-amministrativa del Comune di Favara, sulle progettualità da portare avanti per rilanciare lo sviluppo socio economico del paese. Dinanzi ad una grave crisi economico-finanziario in cui versa l’Ente e la perdurante emergenza pandemica, i favaresi hanno bisogno di un forte governo della città, capace di trovare soluzioni per superare la disastrosa situazione delle casse comunali e la pulizia del paese.

A tal fine si auspica l’intera unità del centro destra, pertanto, lanciamo un appello alle altre forze politiche: Fratelli di Italia, UDC e Diventerà Bellissima ed altre liste civiche, con i quali abbiamo avuto e abbiamo una forte interlocuzione per un progetto comune.

Sulla base di tali ragioni, abbiamo individuato una personalità di esperienza politica, nella figura dell’On. Peppe Infurna, conoscitore del paese e della macchina amministrativa, e unitamente alle migliori risorse, agli imprenditori, ai professionisti, ai giovani e alle donne, intendiamo elaborare un programma fattibile per dare normalità e restituire la meritata dignità al paese.

E’ il momento dell’orgoglio favarese

Forza Italia, On. Margherita La Rocca Ruvolo commissario provinciale di Forza Italia

Lega, On. Vincenzo Giambrone

ONDA, On. Camelo Pullara

Democrazia Cristiana, On. Toto’ Cuffaro

Forza Azzurri, Francesco Pullara

Cambiare Passo Michele Montalbano

NOIper, Joseph Zambito”.