Favara. Furto presso il Plesso “Bersagliere Urso” dell’I.C. Bersagliere Urso- Mendola

Amara sorpresa nella mattinata di Venerdì 25 Ottobre 2022 presso il Plesso “Bersagliere Urso” dell’I.C. Bersagliere Urso- Mendola di Favara. Il personale scolastico, all’apertura della sede, ha constatato il furto e la sottrazione di svariate unità di materiale tecnologico. Ancora una volta, la nostra scuola è finita nel mirino dei ladri, lasciando in me e in tutta la comunità scolastica, profonda amarezza e delusione.

“Un tale deplorevole gesto non è solo un’offesa alla scuola tutta, – scrive la dirigente dott.ssa Rosetta Morreale – ma è soprattutto un danno per i nostri ragazzi e ragazze e per questo provoca davvero tanta rabbia e tristezza ed amarezza allo stesso tempo! La scuola è patrimonio di tutti, è dono per il territorio e per la società e va rispettata perché luogo di crescita, di speranza e di opportunità per i nostri giovani e per chi la vive ogni giorno con passione e dedizione”!

“Chi li ha privati di questi beni, – continua la dirigente dott.ssa Rosetta Morreale – non ci ha rubato la fede di continuare a credere in una società migliore e nel valore della scuola intesa comunità educante, presidio costante di educazione, formazione e legalità! Mi auguro davvero che vicende come questa, grazie anche all’aiuto delle forze dell’Ordine, delle Istituzioni e del territorio tutto, non si ripetano più e che la scuola sia concepita da tutti come “luogo e bene comune” da custodire e amare! Faccio appello a tutta la comunità favarese di porre attenzione ai luoghi di crescita, quali sono le nostre scuole che vanno rispettate e custodite come la propria casa”.