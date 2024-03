Favara. Giornata dei Giusti dell’umanità celebra Calogero Marrone: Eroe e modello di civiltà

In una giornata dedicata alla memoria e all’eroismo, la Fondazione Culturale Calogero Marrone, in collaborazione con il Comune di Favara e ANPI Favara, organizza un evento straordinario per celebrare la figura di Calogero Marrone, dichiarato “Giusto fra le Nazioni” e insignito della “Medaglia d’Oro al Merito Civile”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 marzo alle ore 10:00 presso gli Uffici Comunali, situati nell’ex Boccone del Povero, simbolo di solidarietà e impegno sociale. Il momento culminante della giornata sarà il solenne svelamento di una targa-ricordo in memoria di Calogero Marrone, cuore generoso che ha saputo resistere alle tenebre del male durante uno dei periodi più bui della storia.

La cittadinanza di Favara è invitata a partecipare a questa commemorazione significativa, che rende omaggio non solo a un uomo coraggioso ma anche a tutti coloro che, come lui, hanno lottato contro l’ingiustizia e la discriminazione. Tra gli illustri ospiti che interverranno alla cerimonia, spiccano la presenza del Prefetto di Agrigento, Dott. Filippo Romano, il Sindaco Antonio Palumbo, il Vice Presidente della Fondazione Culturale Calogero Marrone, Rosario Manganella, e il Presidente di ANPI Favara, Carmelo Castronovo. La partecipazione degli alunni delle scuole di Favara aggiungerà un tocco di freschezza e speranza, sottolineando l’importanza di educare le nuove generazioni ai valori di giustizia e solidarietà. L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere sul passato, trarre ispirazione dalle gesta coraggiose di Calogero Marrone e rinnovare l’impegno collettivo verso un futuro basato sulla giustizia, la solidarietà e il rispetto reciproco. La Fondazione Culturale Calogero Marrone auspica che questa Giornata dei Giusti dell’umanità diventi un momento di condivisione e un faro di speranza per la comunità di Favara e oltre.