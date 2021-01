Favara. Giornata della Memoria. L’iniziativa dell’associazione Fabaria Donna per ricordare le vittime dell’Olocausto

Anche l’associazione culturale Fabaria Donna anche quest’anno ricorderà le vittime innocenti dell’Olocausto, rispettando le esigenze determinate dalla pandemia, in maniera nuova. Ecco quanto dichiarato dalla Fabarine e dalla presidente Giusy Sutera Sardo.

“Fabaria Donna, all’insegna del rispetto per la salute pubblica, quest’anno ha deciso di commemorare le vittime dell’Olocausto in occasione della Giornata Internazionale della Memoria, celebrata il 27 Gennaio, esclusivamente tramite un’iniziativa sui social. L’idea è scaturita dalle diverse immagini e frasi, che abitualmente, troviamo sui profili Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok. Questa volta ad essere pubblicati saranno poesie e/o disegni realizzati personalmente dalle fabarine, dai bambini e da chiunque voglia contribuire che, nella loro semplicità, rappresenteranno il grido collettivo “per non dimenticare”. Il lavoro più votato sarà condiviso come “logo simbolico” dal 27 Gennaio in poi, come espressione delle nuove generazioni a voler e a dover salvaguardare i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: diritto alla vita, alla libertà di pensiero, coscienza e religione, e alla sicurezza personale senza discriminazione alcuna, affinché non sia più calpestata la dignità umana. Fabaria Donna invita tutti a partecipare, inviando il proprio lavoro alla pagina Facebook @associazionefabariadonna entro il 26 Gennaio ore 16.00”.