Favara. Giovanna e Domenico, 50 anni di vita insieme per formare la famiglia Miccichè.

Giovanna e Domenico di Favara festeggiano il cinquantesimo anniversario di matrimonio. La loro storia è iniziata nel 1971, ed è stato subito amore, cosi il 15 dicembre 1972 si sono sposati nella Chiesa Madre di Favara. Un Amore con la (A) maiuscola. Una storia di ieri da raccontare e insegnare alle generazioni di oggi. Dopo avere vissuto per qualche anno a Favara, la giovane coppia decide di emigrare per lavoro in Germania. Passano cosi 42 anni, per poi decidere di andare a vivere accanto alle figlie in Emilia-Romagna. Grande festa quindi per i coniugi Miccichè, lei 64enne mentre lui 73. Giovanna e Domenico compiono mezzo secolo d’amore giovedì 15 dicembre 2022, amore incoronato dai quattro figli, Ivana, Daniela, Fabiola e Cristian, dai generi, da 9 nipoti e da 1 pronipote, oltre a tutti gli affetti cari che gli stanno sempre vicini. Per festeggiare questa importante tappa i coniugi Miccichè benediranno le loro nozze d’oro domenica 18 dicembre 2022 con una celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Pio X a Forlì con la presenza degli affetti più stretti. Tanti auguri quindi alla coppia Giovanna e Domenico per questo importante traguardo.