Favara. Giovedì 12 dicembre, Open Day presso l’ I.C “Falcone- Borsellino” che apre le proprie porte ai futuri alunni

Si è tenuto oggi pomeriggio, giovedì 12 dicembre 2024 a partire dalle ore 16.00, il primo di una serie di Open Day presso l’I. C “Falcone – Borsellino” di Favara. L’istituzione scolastica, guidata dal Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Vella, ha aperto le proprie porte ai futuri studenti ed ai genitori i quali, con grande partecipazione, hanno accolto il caloroso invito.

Ad accoglierli presso la palestra della scuola, infatti, proprio il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Vella, la quale ha potuto raccontare ai genitori presenti quali sono i traguardi già raggiunti ed illustrare le peculiarità che l’I.C “Falcone- Borsellino” rappresenta nel tessuto connettivo della città.

In seguito, tutti i presenti si sono poi spostati all’interno della scuola.Tra le varie aule della sede centrale sita in Via Olanda, dove già si respira l’aria natalizia, i futuri giovani discenti hanno avuto modo di sperimentare la variegata offerta formativa che la scuola offre, visitando gli stand dei vari laboratori. Dal letterario a quello STEM, passando da quello artistico a quello musicale. Ed ancora da quello linguistico a quello sportivo, ogni studente è stato accolto da vari personaggi che hanno dato un fortissimo contributo con la loro vita esemplare, scrivendo immortali pagine di storia.

Ed avere Frida Kahlo o Martin Lutero come chaperon non è cosa da poco!

Pieni di curiosità, i futuri alunni hanno interagito con i compagni più grandi in un processo di peer to peer e con la guida sapiente dei docenti entusiasti, hanno illustrato attraverso le attività laboratoriali ciò che sanno e ciò che sanno fare.

Interessante anche il laboratorio di musica che tra sassofoni, flauti e chitarre- grazie alla passione dei professori di musica e si strumento, hanno tenuto un mini concerto da camera guadagnandosi sonori applausi da parte del pubblico d’eccezione.

La ricca offerta formativa che offre l’I.C “Falcone- Borsellino” dimostra come una scuola deve intervenire sul territorio, dimostrandosi parte forte e costruttiva che, insieme alla famiglia, contribuisce alla costruzione del cittadino del futuro.