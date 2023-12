Favara. Giovedì 14 dicembre al Castello Chiaramonte, inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Unitre “Empedocle”

Si terrà giovedì 14 dicembre a partire dalle ore 9.30 presso la Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, l’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Unitre, Università della Terza Età Empedocle Favara. Per l’occasione, i membri avranno modo di tirare il bilancio delle attività svolte nello scorso a.a. e,al tempo stesso, rendere partecipi delle nuove iniziative e della progettualità in programma per il 2023/2024.

A dare il benvenuto il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il presidente del consiglio Miriam Mignemi, l’arciprete Don Nino Gulli. A relazionare sulle attività svolte nell’anno 2022/2023 Giuseppe Veneziano; a parlare, invece, dei futuri progetti Franca Vitello. Aprirà e chiuderà i lavori il presidente Diego Caramazza.

Riportiamo di seguito, qualche spunto di riflessione e una parte delle iniziative svolte durante l’a.a. precedente a firma di Giuseppe Veneziano.

“Un paio di mesi fa, volendo onorare l’assegnazione dello stendardo della Legalità per l’anno 2023/2024 e rendere reale l’impegno cumulativo assunto nell’ occasione, ha lanciato l’idea di dotare la Chiesa Madre dell’Organo, che- a causa di un incendio – è stato del tutto distrutto ed ha invitato tutte le Associazioni e le Istituzioni pubbliche e private, I carabinieri, le Scuole, il Clero, le arti e le professioni che operano a Favara al fine di fare diventare il progetto un’idea comune e bypassare un messaggio di grande unità e compattezza nell’interesse della Collettività Favarese. Nell’occasione, era presenti, oltre una ventina rappresentanti orbitanti nell’aria della Festa della Legalità, anche Il Sindaco Antonio Palumbo, il Vice Sindaco Antonio Liotta e l’Arciprete Don Nino Gulli, i quali, assieme a tutti gli altri, oltre a fare propria l’idea prospettata, hanno istituito un ”Forum x l’Organo “ con l’intento di fare pervenire il messaggio a tutti i cittadini e raccogliere i fondi necessari. Inoltre, ritenendo che “tale unità” di intenti possa diventare forza di spinta trainante nei confronti delle Autorità, dell’Amministrazione Comunale, del Presidente della Regione, degli Assessori Regionali interessati e dei vari Onorevoli che attingono “voti” dalla nostra zona, ritiene doveroso invitare tutte le forze sopra citate al fine di costituire uno specifico “Forum Cittadino”, fare diventare urgente e impellente il problema del Centro Storico e cercare di risolverlo definitivamente, sfruttando le somme dei fondi speciali e dello stesso PNNR ( o ora o mai più!); infine, oltre a presentare con specifiche “slide” una sintesi di quanto realizzato nell’anno passato, rappresenterà dei cenni sul programma che andrà a svolgere nell’anno 2023/2024, dando la possibilità ai compartecipanti di potere intervenire ed apportare un loro contributo di consigli e di idee”.