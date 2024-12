Favara. Giovedì 5 dicembre, “Una staffetta per le pari opportunità: una corsa per la vita” presso l’I.C “Falcone- Borsellino”

Si terrà domani, giovedì 5 dicembre a partire dalle ore 10.00 presso l’I.C “Falcone- Borsellino” di Favara, la manifestazione “Una staffetta per le pari opportunità: una corsa per la vita”. L’evento, che si inserisce all’interno delle competenze di sviluppo che strutturano la mission dell’istituzione scolastica, si inserisce nel palinsesto delle attività relative alla Giornata Interazione per l’eliminazione della violenza contro le donne. All’indomani della sentenza che ha decretato l’ergastolo per il femminicidio a Filippo Turetta, assassino di Giulia Cecchettin, con ancora voce più alta si vuole dire No alla violenza contro le donne, a partire proprio dai banchi di scuola, agenzia educativa per eccellenza. Dopo i saluti istituzionali a cura della dott.ssa Maria Vella, Dirigente Scolastica dell’I.C “Falcone – Borsellino”, saranno presenti il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi, l’arciprete di Favara Don Nino Gulli, il capitano della Tenenza dei Carabinieri Mirto. Ad arricchire la parte dialogata, gli interventi di Liliana Militello del Centro antiviolenza “Gloria”, Florinda Saieva, founder di “Farm Cultural Park” e l’arbitro sportivo Ilaria Butera. A coordinare e moderare i vari momenti la prof.ssa Valentina Piscopo.

Tra i vari nobili interventi, anche intermezzi musicali ed artistici degli studenti curati dai docenti della scuola. Ma affinché tutto diventi tangibile e non solo discorsivo, verrà riprodotta una staffetta, un momento sportivo, dove si ricorderanno le tante- troppe- vittime di femminicidio. Passando da Lorena Quaranta a Patrizia Russo, da Giulia Cecchettin gli alunni si uniranno con la loro performance in un unico coro nel dire Basta alla violenza sulle donne.

Dunque, appuntamento domani giovedì 5 dicembre dalle ore 10.00 presso la Palestra dell’I.C “Falcone- Borsellino” di Favara.