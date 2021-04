Favara. Giuseppe e Cettina, 50 anni di vita insieme per formare la famiglia Montaperto.

Oggi, sabato 24 aprile, gli sposi Bennardo Cettina e Montaperto Giuseppe festeggiano i 50 anni di matrimonio.

Una storia d’amore che dura da più di 50 anni. Nati entrambi a Favara, Giuseppe nel 1943 e Cettina nel 1949, si conoscono ancora giovanissimi, lui faceva il muratore, lei la casalinga. “Mio papà faceva il muratore, quindi la fortuna, la casualità che qualche anno prima a lavorato di fronte dove abitava mia mamma, quindi cosi si sono conosciuti” ci fa sapere Fabrizio, l’ultimogenito. Dopo un breve fidanzamento il 24 Aprile del 1971 decidono di convolare a nozze nella chiesa di San Vito di Favara, dall’allora parroco storico Don Diego Acquisto.

Vivono la loro vita a Favara, una vita dedicata prevalentemente al lavoro e alla famiglia, mettono al mondo primo Antonio, poi Giovanni, Mirella e per ultimo Fabrizio, anni dopo arriverà la generazione dei nipoti. Una famiglia dove, -come ogni famiglia- non sono mancati anche eventi poco piacevoli ma vissuti sempre con il sorriso, la forza e l’amore di una famiglia unita. Oggi la coppia vive felicemente sempre a Favara. In questa giornata di festa si uniscono alla loro gioia i figli Antonio, Giovanni, Mirella, Fabrizio e tutti i nipoti in attesa di festeggiare le nozze di diamante, con forti abbracci e baci schioccanti… Tantissimi auguri di una vita lunga e felice anche da parte della nostra redazione.