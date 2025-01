Favara. Giuseppe Giglia, 12 anni e una carriera in salita nel ciclismo

A soli 12 anni, Giuseppe Giglia, giovane promessa dello sport di Favara, ha raggiunto un traguardo straordinario, è l’unico nella provincia di Agrigento ad essere stato selezionato per il prestigioso Team Nibali. Questo team, con sede a Messina, è famoso a livello nazionale per scoprire e formare giovani talenti nel ciclismo, rappresentando una tappa fondamentale per chi vuole emergere in questa disciplina. Giuseppe non è nuovo ai successi. Nelle competizioni precedenti ha dimostrato il suo valore conquistando numerosi podi, a testimonianza della sua dedizione e del suo spirito competitivo. Nonostante la giovane età, si sta preparando a partecipare al campionato regionale nella categoria esordienti, un’importante occasione per confrontarsi con i migliori atleti della sua fascia d’età e continuare a crescere come sportivo. Ma i successi di Giuseppe non si fermano allo sport, è anche un eccellente studente. Frequenta la scuola “Falcone Borsellino” di Favara, dove riesce a conciliare con impegno lo studio e le sue ambizioni sportive. Favara non può che essere orgogliosa di Giuseppe e di tanti altri giovani che, con il loro talento e il loro impegno, portano alto il nome della città. In bocca al lupo, Giuseppe, per le prossime competizioni e per il tuo futuro nel ciclismo, il meglio deve ancora venire!