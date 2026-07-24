Favara, Giuseppe Licata e Anna Milioti celebrano 50 anni di matrimonio: una vita insieme nel segno dell’amore e della famiglia

Mezzo secolo di vita condivisa, di sacrifici, di gioie e di valori tramandati ai figli e ai nipoti. Giuseppe Licata e Anna Milioti festeggiano oggi, 24 luglio 2026, il cinquantesimo anniversario di matrimonio, raggiungendo il prestigioso traguardo delle nozze d’oro.

Per celebrare l’importante ricorrenza sarà officiata una Santa Messa di ringraziamento nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano di Favara, lo stesso luogo in cui, il 24 luglio 1976, i due sposi si promisero amore eterno, dando inizio a un cammino che, cinquant’anni dopo, continua con la stessa forza e la stessa serenità.

La loro è una storia nata quando erano ancora molto giovani. Giuseppe rimase subito colpito da Anna e capì che sarebbe stata la donna con cui avrebbe voluto costruire il proprio futuro. Seguendo le consuetudini del tempo, confidò il suo desiderio alla famiglia e, dopo l’incontro tra i due nuclei familiari, nel maggio del 1976 arrivò il fidanzamento ufficiale. Pochi mesi più tardi, il 24 luglio, il matrimonio diede inizio a una lunga avventura vissuta sempre fianco a fianco.

Dal loro amore sono nati Franca e Antonio, cresciuti con principi solidi come il rispetto, l’onestà, il senso del dovere e l’umiltà. La famiglia si è poi allargata con l’arrivo del genero Maurizio Sanfilippo e dei nipoti Flavia, Gioele, Giuseppe e Manuel, che oggi rappresentano una delle più grandi soddisfazioni per i nonni.

Cinquant’anni di matrimonio raccontano una storia fatta di piccoli gesti quotidiani, di sacrifici condivisi e di momenti affrontati insieme, senza mai perdere la fiducia reciproca. Un legame che il tempo ha reso ancora più forte e che continua a essere un esempio per chi li conosce.

In questa giornata di festa, figli, genero, nipoti, parenti e amici si stringono con affetto attorno ad Anna e Giuseppe per celebrare un traguardo che va ben oltre una semplice ricorrenza. È il racconto di una vita costruita insieme, con amore, rispetto e dedizione, valori che continuano a essere il fondamento della loro famiglia.

A Giuseppe Licata e Anna Milioti giungano dalla redazione di Favaraweb i più sinceri auguri per queste nozze d’oro, con l’auspicio che possano continuare a condividere ancora tanti anni di serenità, salute e felicità, circondati dall’affetto delle persone che amano.