Favara. Giuseppe Marchica del Liceo “M.L.King” è stato selezionato per partecipare al progetto Me.Mo della Scuola Superiore Universitaria Sant’Anna di Pisa

Ancora una volta, il Liceo “M.L.King” di Favara, diretto dalla Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella, riesce a cogliere le peculiarità dei suoi studenti e valorizzarli fino a raggiungere significativi risultati a livello nazionale. Oggi, infatti, vi raccontiamo di Giuseppe Marchica, studente del quarto anno del Liceo Scientifico opzione curvatura biomedica, che è stato selezionato per il progetto ME.MO, organizzato dalla Scuola Superiore Universitaria Sant’Anna di Pisa.

Il ME.MO, consiste in un programma di orientamento e mentoring individuale rivolto a studentesse e studenti iscritti al IV anno delle scuole secondarie superiori appositamente selezionati a cui offrire un percorso di orientamento per affiancarli e sostenerli nella delicata fase della scelta universitaria che si sviluppa con incontri a livello regionale, lavori di gruppo, attività in remoto a cui si affianca l’attività di mentoring del team delle allieve e degli allievi della Scuola. Per l’edizione 2022-2023, il numero dei partecipanti ammessi è di 360. A presentare la domanda ben 870 studenti provenienti dai vari Istituti di Istruzione Secondaria di ogni parte d’Italia. Il diciassettenne favarese Giuseppe Marchica si è posizionato al 168° posto. “Dopo aver superato una selezione interna alla mia scuola- ci racconta Giuseppe Marchica- sono stato chiamato a rispondere ad un questionario dall’Università Sant’Anna di Pisa, nel quale si sondava la preparazione scolastica e la conoscenza dell’inglese. Ed il 10 gennaio ho ufficialmente ricevuto l’email dell’esito della selezione nel quale mi davano il benvenuto al progetto ME.MO”. Giuseppe Marchica, amante delle materie scientifiche e che nel prossimo futuro si immagina Ingegnere Informatico, è grato ai suoi professori ed alla scuola poiché ogni giorno vengono guidati in questo importante ma delicato percorso di crescita umana ed intellettuale. Soddisfatta del risultato anche la Preside del Liceo “M.L.King”.



(foto: Dirigente Scolastico prof.ssa Mirella Vella- fonte Facebook)

“Il risultato del nostro studente Giuseppe Marchica è un traguardo. Infatti, l’essere stato selezionato per il progetto nazionale ME.MO, istituito dalla Scuola Superiore Universitaria Sant’Anna di Pisa, è per noi motivo di orgoglio”. A parlare è proprio la Dirigente Scolastico Mirella Vella, la quale continua affermando che “è un trionfo dell’intero consiglio di classe, poiché questo è riuscito a trarre il meglio potenziandone le capacità. La scuola- conclude la Preside Mirella Vella- ha il compito di impegnarsi al saper fare, motivando gli allievi e valorizzando le competenze che porteranno al successo”.

A Giuseppe Marchica, alla Dirigente Scolastico Prof.ssa Mirella Vella ed a tutto il corpo docente, vanno i nostri complimenti.