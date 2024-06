Favara. Gli alunni del Pon “Crescere con il teatro” dell’I.C. “A. Cammilleri” in scena con il musical “Pinocchio”

Si terrà domani, sabato 22 giugno a partire dalle ore 10.00 presso il Plesso “B.Urso” dell’I.C. “Andrea Cammilleri” diretto dal Dirigente Scolastico Rosetta Morreale, il musical “Pinocchio”. Il Musical è lo spettacolo conclusivo del modulo “Crescere con il teatro”- Pon Agenda Sud e che vedrà i giovanissimi attori della scuola primaria impegnati a dar vita ai personaggi senza tempo di una favola- quella di Pinocchio- senza tempo. “L’evento- come afferma il Dirigente scolastico dott.ssa Rosetta Morreale- porta una firma di eccezione: in qualità di esperto esterno del modulo PON Marco Savatteri, garanzia di successo e di qualità”. A coadiuvarne i lavori, il tutor ins. Rossana Castronovo e la figura aggiuntiva ins. Angela Nicotra. Dunque, appuntamento domani presso l’aula magna del Plesso “Bersagliere Urso”, per assistere dal vivo alle coreografie e alle musiche di “Pinocchio” rappresentate dai piccoli della primaria dell’I.C “Andrea Cammilleri”