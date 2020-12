Favara: gli auguri di fine anno del Presidente del Consiglio comunale, Salvatore Di Naro

Il presidente del Consiglio comunale di Favara, Salvatore Di Naro, nel suo messaggio di auguri alla città, ha un pensiero per tutti:

“Agli sgoccioli di questo anno travagliato voglio augurare da parte mia in veste di Presidente del consiglio comunale di Favara e dell’intero gruppo consiliare a tutti i miei concittadini un buon auspicio per il nuovo anno che bussa alle nostre porte.

Tutta la comunità è stata molto provata dalla situazione che abbiamo vissuto.

In questo periodo abbiamo compreso l’importanza di tutto ciò che è stato dato per scontato, il calore di un abbraccio, il valore di una carezza. Questo virus ha tolto a tutti qualcosa di fondamentale, i nostri cari anziani, maestri di vita e frutto di tanta esperienza, hanno perso la gioia di stringere tra le braccia i propri nipoti, i nostri bambini non hanno avuto la possibilità di giocare a contatto con i loro coetanei. Il mondo si è fermato e abbiamo tutti vissuto, incontrato i nostri cari, lavorato e studiato dietro ad uno schermo, perdendo la gaiezza di vedere il sorriso del nostro prossimo.

C’è stato chi ha perso il lavoro, dovendo affrontare un intenso periodo di crisi economica. L’amministrazione comunale ha fatto tutto ciò che rientra nelle sue possibilità per aiutare i meno fortunati, ci scusiamo se tutto ciò non è stato abbastanza, ma trovandoci in un comune in dissesto finanziario non disponiamo di ingenti risorse economiche.

Il nostro più grosso abbraccio sta a chi ha perso i propri cari e non è stata data la possibilità accompagnarli nel campo santo a causa di questa pandemia.

Con la speranza che il nuovo anno possa porre fine a questo capitolo angustiato del libro della nostra vita e che possa essere migliore in tutti i fronti l’amministrazione comunale di Favara augura a tutta la comunità un sereno e felice 2121″.