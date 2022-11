Favara. Grande successo all’evento promosso dall’Unitre Empedocle “Premio Letterario di Poesia, Narrativa e arti figurative Peppe Casà”

Si è svolto ieri, mercoledì 16 novembre 2022, presso la Sala del Collare del Castello Chiaramonte di Favara, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del “Premio Letterario di Poesia, Narrativa e Arti Figurative Peppe Casà”. Di seguito il sunto della kermesse favarese che, anche per il 2022, ha visto la nutrita partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado. Di seguito la nota stampa.

“Hanno portato il proprio saluto, oltre al Presidente dell’Unitre Dott. Diego Caramazza, il Sindaco di Favara Antonio Palumbo, il Vice Sindaco ed Assessore alla cultura Dott. Antonio Liotta, la Direttrice di Legambiente Sicilia Dott/ssa Cluadia Casa, l’Arciprete Mons. Giuseppe D’Oriente, la Direttrice dei Corsi Prof/ssa Franca Vitello nonché la Preside dell’I.C.” G.Guarino” Gabriella Bruccoleri.

Hanno partecipato tutte le scuole di ogni ordine e grado di Favara e precisamente: I.C. “Bersagliere Urso- Mendola””, I.C.S “G. Guarino”, I.C. “V. Brancati”, I.C. “Falcone Borsellino”, I.P.S.S.A “G Ambrosini”, Liceo Statale “M.L.King”, Istituto “E. Fermi”di Aragona – Sezione di Favara,

che – attraverso i loro alunni e i loro insegnanti – hanno reso veramente molto interessante il Progetto del Concorso, il cui tema imposto riguardava l’Ecologia e l’Ambiente e le sue complicanze. Oltre alla Commissione esaminatrice, di cui la prof/ssa Franca Vitello ne è la Presidente, il prof. Gino Sgarito, che con grande dovizia ha saputo coordinare e condurre lo svolgimento della manifestazione, la stessa Prof/ssa Antonietta Cavaleri, che da Lettrice provetta ha letto la preghiera dell’associato e alcune poesie degli alunni assenti, lo stesso ing. Dino Cavallaro che, da esperto informatico, è riuscito a proiettare sullo schermo sia il testo delle poesie premiate che un filmino sull’ambiente, mettendone in mostra i danni e i rimedi per salvare l’Universo con delle immagini collegate alle canzoni di Rosa Balistreri e di Domenico Modugno riguardanti sempre la salvaguardia dell’Universo… sono saliti sul podio, susseguendosi l’ uno dopo l’altro, i tanti ragazzi e ragazze premiati per ritirare le targhe e gli attestati loro assegnati. Oltre i ragazzi e gli insegnanti delle varie scuole, molto numerosa è stata l’affluenza degli associati, soddisfatti di potere riprendere i contatti dopo due anni di lokdwon. Volendo onorare le varie eccellenze del nostro paese, quest’anno si è voluto parlare poi dell’arte di Lillo Todaro, emerito pittore cresciuto nella scuola artistica del maestro Patti, il quale, per l’occasione, ha preso la parola tessendo le sue grandi capacità umane e artistiche e mostrando al pubblico una sua tela di grande pregio rappresentante la nostra terra, in perfetta armonia con il tema del convegno.

L’incontro si è chiuso con una rappresentazione dei bambini della prima classe della Scuola elementare “V. Brancati”, cantando e danzando. Il Presidente Caramazza, ringraziando tutti, ha chiuso la manifestazione plaudendo per la bravura degli alunni e delle alunne nonché degli stessi insegnanti che hanno saputo guidare i loro ragazzi. È stato un evento di grandissima importanza sociale ed ambientale”.