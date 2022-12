Favara, grande successo per il Presepe Vivente presso “il Giardino di Maria”

Una magia che rivive, in un giardino esposto su una collina nel centro della città a pochi passi del Convento Sant’Antonio. La magia del Natale ha preso vita a Favara nel “Giardino di Maria” nelle serate 17, 18, 23 e 26 dicembre, grazie ad un gruppo di appassionati e volenterosi, che hanno indossato i costumi e hanno rievocato la natività raccogliendo migliaia di persone, per la maggior parte provenienti da Favara ma anche dai paesi limitrofi. Grande partecipazione nella prima serata del giorno 17 dicembre che ha visto l’impegno di tutta la comunità parrocchiale in un percorso tra religione, storia, ma anche di tradizioni.

Negli scorci inediti hanno rivissuto gli antichi mestieri e la vita dell’epoca in un crescendo che ha portato alla natività, una natività diversa quella del giorno 23 dicembre che viene proposto come San Giuseppe un uomo di colore, accompagnato dalla Madonna, portando in braccio un bambino che raffigura Gesù, anch’essi di colore.



Un’azione molto forte e significativa che apre alla carità, all’integrazione tra i popoli e all’uguaglianza tra persone dal colore diverso della pelle, che si accetta anche di buon gusto.

Adesso, l’attenzione è puntata per la serata finale del 6 gennaio dalle ore 20:00 alle 22:00 che vedrà anche l’arrivo dei Re Magi per consegnare i propri doni a Gesù Bambino.