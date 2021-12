Favara. Grazie alla donazione di venti tonnellate di bitume si eliminerà alcuni pericoli per la circolazione

“Il grande cuore degli imprenditori favaresi permetterà di eliminare alcuni pericoli per la circolazione, ma il nostro impegno é essere meritevoli di tanta attenzione: lo saremo mettendoci subito a lavoro per programmare attività di manutenzione che scongiurino il riproporsi di una situazione tanto disastrata. Ringraziamo il consigliere comunale Rino Castronovo e le imprese Elcal e MarSal, che hanno donato venti tonnellate di bitume e la S4 Costruzioni che ci ha fatto pervenire del calcestruzzo con cui è stata riparata provvisoriamente – dopo anni di abbandono – la via Portella.

Insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Schembri lanciamo un nuovo appello a chiunque voglia o possa fare la propria parte per superare un’emergenza che con i mezzi oggi a disposizione del Comune non è certamente possibile affrontare”. Lo dichiara il sindaco di Favara Antonio Palumbo.