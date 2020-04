Favara. Guarito il “paziente uno” torna a casa

Il paziente 1 favarese ha lascia il reparto di Malattie Infettive di Caltagirone. L’anziana donna 76, di Favara, è guarito dal coronavirus. Il paziente, giunto all’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento lo scorso 18 marzo in cardiologia per aritmia cardiaca, per essere trasferita ad Enna dopo l’esito positivo del tampone al Covid-19. Il “Paziente uno” da oggi è finalmente guarito dal terribile virus. Il suo stato d’animo adesso è un misto di felicità, per ciò che si è lasciato alle spalle. L’anziana donna tranquillizzata passerà così la Santa Pasqua con i propri famigliari senza immaginare che il virus era entrato in lei.