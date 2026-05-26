Favara ha ricordato Antonio Russello nel 25° anniversario della sua scomparsa

Questo pomeriggio il Centro Studi Antonio Russello ha reso omaggio allo scrittore favarese nel 25° anniversario della sua morte con un appuntamento dedicato alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione della sua opera letteraria. L’iniziativa si è svolta in Piazza Cavour a Favara, davanti al busto che ricorda lo scrittore, nel giorno del ricordo dei 25 anni dalla scomparsa di Antonio Russello, avvenuta il 26 maggio 2001.



Nel corso della manifestazione sono state proposte letture di brani tratti dalle opere dell’autore, affidate a Patrizia Russello, Lilia Alba, Carmela Marrone, Giusy Moscato, Antonietta Cavaleri, Franco Cilona, Dino Patti, Gabriella Bruccoleri, Antonio Liotta, Zina Airò e Germana Sutera, che con i loro interventi hanno contribuito a rendere intenso e partecipato il momento commemorativo. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco di Favara Antonio Palumbo e l’assessore alla Cultura Carmen Lo Presti, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale a un evento dedicato a una delle figure più significative della cultura favarese e siciliana. Non è mancato l’intervento di Gaspare Agnello, noto critico letterario, saggista e operatore culturale siciliano, così come i momenti musicali affidati al maestro Roberto Saccà, che hanno accompagnato il percorso commemorativo dedicato allo scrittore.



L’evento è stato promosso dal Centro Studi Antonio Russello, presieduto da Sara Chianetta, con il sostegno e la partecipazione di numerose realtà associative e culturali cittadine, tra compagnie teatrali, gruppi culturali e organismi del volontariato locale. L’iniziativa ha rappresentato non solo un tributo alla memoria dello scrittore, ma anche un’occasione per riscoprirne il pensiero, la produzione letteraria e il contributo culturale lasciato alla comunità, in un pomeriggio di cultura, ricordo e condivisione.