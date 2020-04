Favara. I 7 consiglieri del M5S “dissidenti” chiedono le dimissioni dell’assessore Maria Giudice

A Favara gli assessori si fanno fotografare mentre consegnano i buoni spesa alle famiglie bisognose in questa situazione di emergenza Covid 19. Le foto vengono pubblicate sui social a discapito di quel senso della privacy e del rispetto di chi chiede e vorrebbe rimanere nell’anonimato. Una foto-dicevamo- che è circolata già nella serata di ieri che ritrae l’assessore Maria Giudice in posa mentre consegna i buoni spesa. La foto è stata scattata da un’altro assessore Miriam Mignemi e pubblicata su Instagram. L’indignazione è corsa sui gruppi whatsapp ed è rimbalzata su Facebook. Oggi, arriva la nota stampa dei sette consiglieri del M5S che non appoggiano la maggioranza. Ecco quanto scrivono Liotta, Costa, Sorce, Sanfratello, Baio, Pirrera e Sciara che chiedono le scuse pubbliche e le immediate dimissioni.

“L’assessore Giudice si scusi pubblicamente con la cittadinanza e presenti le immediate dimissioni.

Non si tratta di una questione politica, la foto che la ritrae sorridente consegnare i buoni spesa comunali ai più bisognosi rappresenta una violazione della dignità di chi quei buoni li riceve. Gesti come quello dell’assessore possono portare chi ha realmente bisogno di aiuto a non chiederlo perché esposti. Addirittura con nomi cognomi e numero civico visto che consegnano a domicilio. Eravamo convinti, che la distribuzione avvenisse in modo discreto e del tutto anonima, in modo da garantire la privacy dei beneficiari, mai ci saremmo aspettati una campagna pubblicitaria sulla pelle dei cittadini e per di più con fondi pubblici elargiti dalla Stato ai comuni.

Per tale motivo chiediamo come sopra detto all’assessore di rassegnare in modo discreto le sue dimissioni, diversamente dovrà essere il sindaco quale primo esponente dell’istituzione e come colui che ha il dovere/potere di individuare gli assessori di togliere tutti noi e l’intera città dall’imbarazzo”.

I Consiglieri

Liotta

Costa

Sorce

Sanfratello

Baio

Pirrera

Sciara

Foto: Fonte Facebook