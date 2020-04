Favara. I 7 consiglieri del M5S: “Favara Solidale, donata la prima tranche di 2100 euro in buoni spesa da 30 euro ciascuno”

I sette consiglieri che ormai, per distinguerli da quelli che ancora tengono in piedi la maggioranza della sindaca di Favara Alba, hanno rispettato l’impegno preso pubblicamente. E proprio ieri la notizia che sono stati donati 2100 in buoni spesa da 30 euro ciascuno che aiuteranno le famiglie bisognose in questo periodo complicato.

“Avevamo l’obiettivo primario di riuscire a raccogliere e donare qualcosa entro Pasqua”. E’ così che inizia la nota stampa a firma dei consiglieri Sanfratello, Pirrera, Costa, Liotta, Sciara, Sorce e Baio i quali continuano affermando che “Grazie alla generosità di tanti, abbiamo raggiunto la cifra di 2100 euro che è stata immediatamente devoluta alla Caritas ed alla Chiesa in buoni spesa da 30 euro ciascuno, spendibili presso “MAX Supermercati” di Favara che ringraziamo per la gentile collaborazione. Gli stessi si impegneranno a dare un piccolo “omaggio” pasquale a chi usufruirà del buono spesa. Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato raggiunto e invitiamo ancora, chi può e vuole farlo, a donare qualcosa. Basta accedere al sito GOFUNDME alla pagina Favara Solidale ed inserire i dati di una carta di credito, debito od una prepagata, anche un piccolo contributo fa la differenza.

Tante piccole donazioni possono raggiungere- concludono- un grande risultato, come quello di consentire a 70 famiglie favaresi di aggiungere qualcosa in più al pranzo di Pasqua”.