Favara. I 7 consiglieri dissidente del M5S:” Sindaca costituisca immediatamente un Gruppo di acquisto Solidale”

Il valore dei politici si manifesta ancora di più nel momento del bisogno.Ed è quello che stanno dimostrando di avere- grande valore umano- i sette consiglieri del M5S definiti “dissidenti” perchè lontani dalle scelte della sindaca Alba. Ebbene, tolta ogni traccia di opposizione, si muovono per il bene dei cittadini. Si sono tassati raccogliendo circa mille euro, chiedono alla prima cittadina di attivare un Iban dedicato all’acquisto solidale per tutti quei favaresi che in emergenza coronavirus necessitano di un aiuto economico per la spesa. Ecco quanto scrivono.

L’Amministrazione Comunale costituisca immediatamente un Gruppo di Acquisto Solidale e un iban dedicato, abbiamo già una cospicua somma da donare per distribuire ai più fragili alimenti beni di prima necessità.

“L’Ente comune deve essere in prima linea nella battaglia contro il coronavirus non solo a parole ma con fatti concreti. La Sindaca Alba costituisca un Gruppo di Acquisto Solidale e un iban in cui saremo felici di donare quanto abbiamo raccolto finora per venire in contro ai più deboli – lo dichiarano i consiglieri Sanfratello, Pirrera, Liotta, Sciara, Costa, Baio e Sorce impegnati nella gara di solidarietà che da più parti avviate nella città dell’Agnello Pasquale –

“In questi giorni di grande emergenza – continuano i consiglieri -, causata dall’epidemia covid-19, il Comune di Favara deve attivarsi per garantire ai cittadini più in difficoltà ascolto, assistenza e sostegno.

Chiediamo un servizio telefonico, sempre attivo, in cui si raccolgano le istanze dei favaresi e uno spazio in cui sarà possibile donare e ricevere alimenti e beni di prima necessità”.

“L’Amministrazione Comunale – concludono – ha uomini e mezzi per garantire l’approvvigionamento di beni alimentari a domicilio alle fasce sociali meno abbienti purtroppo sempre più numerose nella nostra città”.