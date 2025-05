Favara. I.C. Cammilleri tra rosmarino e basilico i bambini scoprono il mondo con i sensi

Proseguono fino a giugno le attività del progetto “Il gioco e le neuroscienze”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” guidato dalla dirigente scolastica dott.ssa Rosetta Morreale. Il percorso coinvolge i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, puntando su un apprendimento che passa dal gioco e dall’esperienza sensoriale. Nei giorni scorsi, i piccoli hanno vissuto un momento speciale. Dopo settimane di cura, hanno visto sbocciare le piantine di rosmarino e basilico, scoperte nel loro “armadio dei sensi”. Una sorpresa che ha suscitato meraviglia e attenzione.



Guidati da “Sem il semino”, i bambini hanno osservato forme e colori, annusato i profumi, toccato le foglie. L’esperienza si è trasformata in attività creativa, tempere e carta pesta sono diventati strumenti per raccontare con le mani e i colori quello che avevano visto e sentito. Non solo arte, ma anche scienza. L’Armadio dei Sensi si è aperto ancora una volta per offrire un’esperienza unica attraverso il tatto e l’olfatto, due sensi che permettono di esplorare il mondo con profondità e intensità.

Per stimolare l’olfatto, sono stati creati sacchettini profumati contenenti una selezione di erbe aromatiche. Il basilico, il rosmarino, la salvia e l’alloro hanno sprigionato i loro inconfondibili aromi, permettendo ai bambini di riconoscere e associare i profumi alle piante, creando un legame diretto con la natura. Parallelamente, il tatto è stato protagonista di un’altra esplorazione.



Dopo aver creato un’impronta, questa è stata ricoperta con diverse piante, ognuna con una consistenza particolare. La ruvidità della salvia, la morbidezza del basilico, il vigore del rosmarino e la corposità dell’alloro hanno trasformato l’attività in un vero viaggio tattile, stimolando la sensibilità manuale e la memoria sensoriale. Queste attività, spiegano i docenti, stimolano il cervello e rafforzano le connessioni tra percezione, memoria e apprendimento. Il contatto con la natura e il lavoro manuale aiutano a sviluppare la motricità fine e la coordinazione. Il progetto, parte di un programma regionale, propone un modo nuovo di fare scuola, semplice, concreto, vicino ai bisogni dei bambini. Un’educazione che parte dai sensi per arrivare alla mente.