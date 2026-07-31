Favara. I Collage in concerto questa sera a piazza Cavour

Dopo la partecipata serata di karaoke che ieri ha animato largo San Calogero, i festeggiamenti in onore del Santo Nero proseguono questa sera con uno degli appuntamenti più attesi del programma. Sul palco di piazza Cavour saliranno i Collage, storico gruppo della musica italiana che continua a conquistare il pubblico con i brani che hanno segnato la sua lunga carriera. Sarà una serata dedicata alla musica e ai ricordi, con un repertorio che ha accompagnato intere generazioni e che ancora oggi riesce a coinvolgere spettatori di ogni età. Un’occasione per cantare insieme e trascorrere alcune ore di svago nel cuore della città. Il concerto rappresenta uno degli eventi di punta del cartellone dei festeggiamenti dedicati a San Calogero e richiamerà in piazza cittadini e visitatori. Piazza Cavour è pronta a trasformarsi ancora una volta nel cuore della festa, offrendo una serata che unisce musica, tradizione e convivialità, nel segno delle celebrazioni dedicate al Santo Nero.