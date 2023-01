Favara. I consiglieri comunali: “Cani randagi in città. La situazione è divenuta insostenibile”

“Nuove e sempre più frequenti aggressioni sono avvenute dai parte dei cani che sostano in Piazza Cavour nei confronti di passanti ed esercenti della stessa zona, la situazione è divenuta insostenibile, per via anche dell’invadenza dei suddetti animali, che hanno ormai marcato il territorio e con invadenza entrano negli uffici comunali e nei locali della Piazza Cavour come se fossero autorizzati, importunando clienti e titolari, unici attori che oggi danno lustro alla piazza principale della città di Favara e che dovrebbero essere tutelati dall’Amministrazione comunale, assistiamo alla chiusura continua di esercizi commerciali della zona, per via anche dell’incuria in cui versa la Piazza Cavour, che dovrebbe essere il salotto della nostra città, curato, pulito, accogliete e sicuro.

Alla luce di suddette considerazioni, ci si chiede per quale motivo l’Amministrazione comunale, non abbia ancora dato seguito alle mozioni approvate dal Consiglio Comunale del 9/11/2022 :

1) Mozione per impegnare l’amministrazione comunale a trovare immediata soluzione al problema del randagismo ;

2) Mozione consiliare “ Agevolazione TARI per chi adotta un cane”.

Le succitate Mozioni sono state volute e votate dal Consiglio comunale, su richiesta dei cittadini, per scongiurare simili azioni , ma non avendo avuto seguito, come volevasi dimostrare, gli stessi gravi avvenimenti successi in passato , si sono ripetuti con più invadenza e sono divenuti sempre più frequenti.

Chiediamo dunque, che vengano immediatamente messe in pratica le Mozioni approvate, evitando che l’Amministrazione si renda complice di altri simili fatti che nella peggiore delle ipotesi potrebbero essere causa di incidenti ancora più gravi”. I consiglieri comunali Giuseppe Lentini, Miriam Indelicato, Maria Grazia Agnello, Marco Bacchi, Antonio Cipolla, Paolo Dalli Cardillo, Mariano Lombardo , Ignazio Sorce , Gerlando Nobile , Alessandro Pitruzzella.