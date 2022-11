Favara. I consiglieri comunali Cucchiara, Airò Farulla, Bellavia e Milazzo: “I consiglieri comunali hanno deciso di continuare ad anteporre se stessi ai bisogni della città”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firme congiunte, inviata dai consiglieri comunali Pasquale Cucchiara, Angelo Airò Farulla, Salvatore Bellavia e Massimo Milazzo a margine del consiglio comunale. Motivo di discussione, secondo i suddetti consiglieri la “possibilità di concedere uno sconto sulla Tari per tutti i favaresi possessori di case disponibili all’uso e i residenti all’estero”. Di seguito la dichiarazione completa.

“Nella serata di ieri alcuni consiglieri comunali hanno messo una seria ipoteca alla possibilità di concedere uno sconto sulla Tari per tutti i favaresi possessori di case disponibili all’uso e i residenti all’estero. Siamo chiari: non si tratta di uno sconto per chi è più ricco, ma per chi ha case sfitte o semplicemente è dovuto partire lasciando la propria città per cercare un futuro migliore altrove. E sono tanti, troppi, a Favara.

Vi racconteranno scuse, vi diranno che la colpa è dell’amministrazione comunale che è poco “gentile” con i consiglieri comunali, ma i fatti sono questi: stasera avevano la possibilità di offrire uno sconto alle famiglie, e invece hanno deciso di continuare anteporre se stessi ai bisogni della città.

A maggio tutti noi avevamo sostenuto con il nostro voto una proposta avanzata da alcuni consiglieri che si è però rivelata inapplicabile e che ha ricevuto i pareri contrari da parte dei dirigenti comunali.

Su mandato politico del consiglio comunale, l’assessore Pierre Vaccaro si è quindi attivato per trovare una soluzione alternativa praticabile che è stata però ignorata per mesi e oggi bocciata, nonostante rappresenti l’unica strada davvero praticabile per ridurre la Tari ai cittadini. Una proposta che è stata bocciata solo per una questione di paternità, usando ancora una volta la maggioranza in Consiglio comunale come una clava per fare quello che si vuole.

E il vostro amore per Favara dove è finito?”.

​I consiglieri comunali