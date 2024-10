Favara. I consiglieri Cucchiara e Bellavia esprimono soddisfazione per l’approvazione del rendiconto 2022

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a doppia firma dei consiglieri comunali di Favara Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia in merito all’approvazione in seduta consiliare del rendiconto 2022.

I capigruppo consiliari di Alleanza Verdi – Sinistra e Partito Democratico, rispettivamente Pasquale Cucchiara e Salvatore Bellavia, esprimo soddisfazione per l’approvazione del rendiconto 2022 e di tutti gli strumenti propedeutici (piano triennale delle opere pubbliche e l’addizionale Comunale IPERF anno 2024) alla predisposizione del previsionale 24-26, ovvero il documento contabile che, se approvato nei termini previsti, consentirà all’Ente di avviare le sospirate stabilizzazioni e di sbloccare importati somme presso il ministero dell’Interno. L’amministrazione ha deliberato il rendiconto 2023 e ci auguriamo che questo e gli ultimi strumenti contabili possano essere portati in consiglio comunale al più presto possibile auspicando che le commissioni di pertinenza esprimano parere a stretto giro. Non basta camminare bisogna correre.

Inoltre – dichiarano Cucchiara e Bellavia – è stata approvata la variazione di bilancio che consentirà al comune di Favara di realizzare un nuovo asilo nido in zona Favara ovest, un quartiere che va certamente valorizzato.

Purtroppo, nonostante queste importanti prospettive, la parte irresponsabile dell’opposizione continua a disertare i lavori specie in seconda convocazione. Questa tendenza minaccia e spesso ha compromesso i lavori consiliari. Infine – concludono Cucchiara e Bellavia – ringraziamo il presidente del consiglio comunale per aver partecipato, anche in seconda convocazione, ai lavori d’aula. Anche questo non era un fatto scontato.